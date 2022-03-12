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"Челси" оказался на грани банкротства из-за санкций против Абрамовича

Автор: Антон Федорцив

Руководство лондонского "Челси" оповестило британские власти, что из-за наложенных на клуб ограничений может не завершить сезон 2021/22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Синие" попали под санкции из-за своего владельца – российского олигарха Романа Абрамовича. Правительство Соединенного Королевства фактически запретило "Челси" заниматься финансовой деятельностью.

Лондонцы не могут продавать билеты на домашние матчи, клубную атрибутику, получать средства от спонсоров, а также вести переговоры о подписании новых контрактов с футболистами.

Власти позволили "Челси" тратить на организацию домашних матчей 500 тысяч фунтов. Однако клубу проведения поединков обычно стоит от 800 тысяч до 1 млн. Как следствие, "синие" вынуждены будут закрывать часть секторов домашней арены "Стэмфорд Бридж".

Менеджеры "Челси" пытаются убедить правительство в необходимости смягчения санкций. Если власти не прислушаются к позиции клуба, то он обанкротится еще до завершения сезона.

Напомним, что Турция решила не вводить санкции против РФ из-за желания сохранить позицию посредника в переговорах.

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