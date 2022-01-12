UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и во втором полуфинале английского Кубка лиги

Автор: Игорь Литвиненко

В Англии определился первый финалист Кубка лиги. "Челси" и во втором матче был сильнее "Тоттенхэма" в лондонском дерби и поборется за трофей - 1:0 (3:0 - по сумме двух матчей).

Подробнее - в материале РБК-Украина.

После первого матча "аристократы" имели преимущество в два гола. Первый матч неделю назад завершился победой "синих" 2:0 - забивали Хаверц, а также игрок "шпор" Дэвис отметился автоголом.

Второй матч был менее результативным. Все по сути решилось в первые 20 минут. На 18-й минуте "Челси" заработал угловой, после которого Рюдигер оказался лучшим в штрафной "шпор" и открыл счет в матче - 1:0.

Больше команды голов в матче не забивали. В итоге уверенная победа по сумме двух матче "Челси" 3:0 и выход в финал. В решающем поединке "аристократы" поборются за трофей с победителем пары "Ливерпуль" - "Арсенал". Из-за коронавируса свой первый матч клубы сыграют лишь завтра, 13 января. Ответный матч состоится 20 января.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТоттенхэмЧелсиФутбол