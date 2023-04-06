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"Челсі" Мудрика вдруге призначив легенду клубу тренером

Автор: Антон Федорців

Після звільнення Грема Поттера з посади головного тренера лондонського "Челсі" новим-старим керманичем команди став Френк Лемпард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

44-річний фахівець несподівано оформив повернення на "Стемфорд Брідж". Він тренував "синіх" у 2019-2021 рр.

Лемпард працюватиме з "Челсі" до кінця нинішнього сезону. За лондонців англієць футболістом відіграв 13 років поспіль і виграв із "пенсіонерами" всі можливі трофеї. Лемпард-тренер провів на чолі "Челсі" 84 матчі в усіх турнірах, фінішував із командою у зоні Ліги чемпіонів і дійшов до фіналу Кубка Англії в стартовий сезон.

Посеред сезону 2020/21 тренер був звільнений з посади через непереконливі результати. Його замінив Томас Тухель і виграв із "Челсі" кубок Ліги чемпіонів. Натомість Лемпард у січні 2022-го очолив "Евертон", зберіг "ірискам" прописку в АПЛ, але нещодавно став безробітним.

У чемпіонаті Англії "Челсі" наразі йде на 11-й сходинці, набравши 39 очок. За десять турів до кінця першості лондонці на 14 пунктів відстають від топ-4 Прем'єр-ліги. За планом, Лемпард працюватиме зі "синіми" до літа, а потім "Челсі" очолить іменитіший фахівець – Луїс Енріке, Юліан Нагельсманн або Антоніо Конте.

До слова, українець Тутєров перейшов у "Сандерленд" із ковалівського "Колоса".

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