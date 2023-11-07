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"Челсі" Мудрика з VAR-клоунадою розгромив "Тоттенхем": відео

Лондон, Вівторок 07 листопада 2023 09:58
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"Челсі" Мудрика з VAR-клоунадою розгромив "Тоттенхем": відео Фото: Ніколя Джексон оформив хет-трик проти "шпор" (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Лондонський "Тоттенхем" зазнав першого фіаско в сезоні за підсумками дербі проти "Челсі" на домашній арені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Тоттенхем" – "Челсі" – 1:4

Голи: Кулусевскі, 6 – Палмер, 35 (пенальті), Джексон, 75, 90+4, 90+7

Вилучення: Ромеро, 33 (пряма червона картка), Удогі, 55 (друга жовта картка) (обидва – "Тоттенхем")

"Шпори" зуміли забити швидкий м'яч зусиллями Кулусевскі, який після передачі Сарра з рикошетом від оборонця відправив сферу в дальній кут. Та далі настав зоряний час системи Відеоасистент рефері. На 14-й хвилині через офсайд судді скасували гол Сона.

Згодом настала черга "Челсі". Якщо забитий Стерлінгом м'яч не зарахували через гру рукою, то гол Кайседо – через офсайд. Але в цьому ж епізоді при перегляді відеоповтору судді помітили грубий фол Ромеро, тож "сині" отримали право на пенальті – Палмер із позначки рахунок зрівняв.

На старті другої половини "Тоттенхем" опинився вдев'ятьох після другого "гірчичника" Удогі. У подвійній меншості "шпори" протрималися до 75-ї хвилини. Гостей вивів уперед Джексон, який з кількох метрів замкнув простріл Стерлінга. Утім, підопічні Ангелоса Постекоглу зуміли відігратися на 79-й, але гол Даєра скасували через офсайд.

Розчаровані "шпори" пропустили ще двічі в доданий арбітром час. Обидва рази в обіймах партнерів опинявся той же Джексон. Спершу форвард скористався передачею Галлахера, а згодом утік на побачення з Вікаріо з центра поля, обіграв кіпера та відправив м'яч у порожні ворота – 1:4 у підсумку.

Українець Михайло Мудрик розпочав матч на лаві запасних. На 58-й хвилині він замінив аргентинця Фернандеса. Однак, результативними діями до фінального свистка так і не відзначився.

До слова, раніше Миколенко забив у складі "Евертона" в протистоянні з "Брайтоном".

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