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"Челсі" Мудрика оголосив про прихід зіркового тренера

Фото: Маурісіо Почеттіно часів роботи з "Тоттенхемом" (facebook.com/TottenhamHotspur)
Автор: Антон Федорців

Про призначення Маурісіо Почеттіно новим керманичем команди заявив лондонський "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

До сезону 2023/24 "синіх" готуватиме аргентинський фахівець. Роботу з лондонцями 51-річний тренер розпочне 1 липня.

Почеттіно підписав із "Челсі" контракт на 2 роки. Угода передбачатиме пункт пролонгації співпраці ще на рік. Клуб зі "Стемфорд Брідж" стане третім англійським, із яким працюватиме аргентинець. Раніше він тренував "Саутгемптон" і "Тоттенхем".

Без роботи Почеттіно перебував із весни минулого року. Зірковий фахівець пішов із французького "Парі Сен-Жермен", оскільки не досягнув поставлених керівництвом цілей. Зокрема, парижани вилетіли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у сезоні 2021/22.

Хто такий Маурісіо Почеттіно

Уродженець провінції Санта-Фе, левову частку ігрової кар'єри віддав трьом командам – "Ньюеллс Олд Бойз", "Еспаньйолу" та ПСЖ. У збірній Аргентини провів 20 матчів (2 голи).

Почеттіно-тренер дебютував на чолі "Еспаньйола" в січні 2009-го. Працював із "папугами" до 2012 року, поки не переїхав на Туманний Альбіон. Там 1,5 сезони тренував "Саутгемптон", а перед сезоном 2014/15 очолив "Тоттенхем".

Зі "шпорами" дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. За неповні два сезони в ПСЖ здобув 1 чемпіонський титул, Кубок і Суперкубок Франції.

У сезоні 2022/23 "Челсі" фінішував на 12-й сходинці в АПЛ. Упродовж кампанії команду встигли потренувати Тухель, Поттер і Лемпард. У зимове трансферне вікно "сині" підписали українця Михайла Мудрика. Він зіграв 17 поєдинків у всіх турнірах, у яких оформив 2 асисти.

До слова, раніше "Манчестер Сіті" здобув чемпіонський титул АПЛ достроково.

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