"Челси" и "Ливерпуль" устроили "рубку" с четырьмя голами. Победитель не определился

Сегодня, 2 января, в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги состоялся суперпоединок "Челси" - "Ливерпуль". Мерсисайдцы вели по ходу матча с преимуществом в два гола, но "аристократы" смогли отыграться - 2:2.

Все главные события матча состоялись в первой половине. Уже на 9-й минуте Мане воспользовался ошибкой центрбэка "Челси" Челоба, вышел один на один с кипер "аристократов" Менди и счет в матче открыл - 1:0.

А на 26-й минуте счет на табло был уже 2:0 в пользу "Ливерпуля". Салах получил передачу на фланге, вошел в штрафную и с угла вратарской пробил Менди.

Но лондонцы еще до конца первого тайма смогли не просто сократить отставание, но и сравнять счет. Сперва на 42-й минуте шедевральный удар слету из-за пределов штрафной удался Ковачичу. Мяч после его удара угодил точно в девятку ворот "Ливерпуля" - 1:2.

А через еще четыре минуты Канте вывел Пулишича на "свидание" с вратарем "мерсисайдцев" Келлехером и счет сравнял - 2:2.

Во втором тайме лондонцы больше владели мячом, однако ни одна, ни другая команда больше не забивали.

Таким образом "Челси" и "Ливерпуль" позволили "Ман Сити" оторваться в турнирной таблице. Сейчас "горожане" имеют в своем активе 53 очка, у "Челси" - 43, у "Ливерпуля" - 42 и матч в запасе.

Напомним, вчера "Ман Сити" смог вырвать победу у "Арсенала" на последних минутах, проигрывая по ходу матча.