Человек года: потенциал новых достижений

Определены обладатели международных и специальных премий

23-й общенациональной программы «Человек года – 2018»

Для Украины, безвозвратно избравшей своими приоритетами демократические ценности, особенную значимость обретают внимание и поддержка мирового сообщества, весомый личный вклад известных деятелей международного масштаба в становление Украины как суверенного демократического государства.

Украинцы с искренней признательностью воспринимают поддержку и всестороннюю помощь выдающихся зарубежных деятелей. Знаковым воплощением нашей глубочайшей благодарности стало ежегодное присуждение специальных международных премий, учреждённых в 2001 году в рамках общенациональной программы «Человек года».

В числе обладателей этих престижных международных премий – лидеры европейских стран, религиозные деятели, дипломаты, меценаты, выдающиеся представители мировой культуры и искусства. Все они искренне радеют о интересах украинского народа, всячески поддерживая его устремления к независимости и процветанию.

Столь же искренни и настойчивы в своих усилиях поддержать, помочь украинцам и нынешние обладатели международных премий, имена которых будут сегодня оглашены.

И называя имена обладателей международных и специальных премий 23-й программы «Человек года-2018», мы от имени миллионов украинцев отдаем им дань самого глубокого уважения.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года» обладателями международных и специальных премий 23-й общенациональной программы «Человек года-2018» стали:

1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Австрия в Украине Гермине ПОППЕЛЕР

Австрия была одной из первых стран, которая признала Украину после объявления независимости и открыла в Киеве свое посольство. Австрия достаточно весомо присутствует экономически в Украине, австрийские финансовые учреждения были среди пионеров в сфере банковских и страховых услуг в Украине и сегодня являются крупнейшими иностранными банковским и страховым институтами. Австрия - один из крупнейших инвесторов в Украине, в частности австрийские инвесторы создали более 30 тыс. рабочих мест.

При непосредственном содействии госпожи Посла активно развивается сотрудничество между Украиной и Республикой Австрия в области экономики, инвестиций, научного и технического сотрудничества, культуры и сохранения исторического наследия.

8 февраля 2018 г. президент Украины Петр Порошенко посетил Австрию с рабочим визитом, в ходе которого состоялись двусторонние переговоры главы Украинского государства с Федеральным Президентом Александром ван дер Белленом и новоизбранным Федеральным канцлером Себастианом Курцем.

В марте состоялся официальный визит Федерального Президента Республики Австрия Александра Ван дер Беллена. Такая интенсивность политического диалога является лучшей иллюстрацией активного развития взаимовыгодного партнерства между нашими государствами. Фундамент нашего партнерства подкреплен и экономическим показателям» - торговый оборот между нашими странами вырос на 18,5%, достигнув 1,2 миллиарда долларов США. В то же время украинский экспорт в Австрию вырос на 48%, что является результатом вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Украину посетила многочисленная делегация представителей деловых и бизнес кругов, которая сопровождала Президента Ван дер Беллена - руководители около сорока австрийских предприятий, которые заинтересованы в сотрудничестве с украинскими партнерами в различных отраслях промышленности - от фармацевтики до сельского хозяйства. Президент Австрии во время визита в Украину принял участие в двух экономических форумах - в Киеве и во Львове, организованных Австрийской торговой палатой и Торгово-промышленной палатой Украины. Подписаны Соглашения о сотрудничестве в области образования, науки и культуры, а также соглашения о сотрудничестве между австрийскими и украинскими ВУЗами.

4 сентября на встрече Президента Украины Петра Порошенко с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, достигнуто соглашение, что 2019 год в Австрии будет провозглашен годом украинской культуры.

2. Международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружественных и экономических отношений с Украиной – Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в Украине Салем Ахмед аль-Каабе

В 2018 году наши страны отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и ОАЭ. Между нашими странами подписано около тридцати двусторонних соглашений и меморандумов. А за последние два года наши двусторонние отношения вышли на новый качественный уровень развития в торгово-экономической, научно-технической, оборонной, машиностроительной, электротехнической и социально-общественной сферах.

Доминирующую роль в развитии украино-эмиратских отношений играет интенсивное торгово-экономическое сотрудничество. Товарооборот между Украиной и ОАЭ вырос на 28% и достиг 950 млн. долл. США, экспорт металлургической продукции составил более 130 млн. долл. США, огромный потенциал остается в агропромышленном секторе, и рост товарооборота происходит за счет сельскохозяйственной продукции – на 53%, подписаны меморандумы о сотрудничестве в космической и авиастроительной отраслях, подписан ряд очень важных документов, в частности, об отмене виз для граждан Украины и ОАЭ, соглашение между министерствами культуры, меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения.

За прошлый год реализовано более 20 контактов руководителей министерств и ведомств со своими визави в Эмиратах. Украина была мощно представлена ​​на главных международных выставках в ОАЭ – The Global Space Congress, IDEX, GulFood, Arab Health, Dubai Air Show, BIG 5.

Визит Президента Украины Петра Порошенко в ОАЭ подтвердил прочное партнерство между нашими странами. Вице-президент, премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель эмирата Дубай Шейх Мохаммед Бин Рашид Аль Мактум и Президент Украины Петр Порошенко подписали три двусторонних соглашения: Меморандум о взаимопонимании и взаимной отмене визовых требований между ОАЭ и Украиной, соглашение о сотрудничестве в области культуры и меморандум о взаимопонимании в области исследования космоса.

Одновременно с развитием межгосударственных отношений увеличилось количество авиарейсов между нашими странами (до 36 в неделю). Культурное и научное сотрудничество также отметилось плодотворным развитием. При непосредственном содействии Посольства в Институте Международных отношений КНУ был открыт Центр арабских исследований.

3. Международная премия в области культуры и искусства – Народная артистка Казахстана Роза РЫМБАЕВА

Советская и казахстанская эстрадная певица, киноактриса и педагог-профессор. Народная артистка Казахской ССР (1986). Лауреат Государственной премии Казахстана (2004).

Наибольшая популярность певицы пришлась на 1977-1979 годы, когда она выходила в финалы фестиваля «Песня года» и входила в десятку лучших певиц СССР в хит-параде «Звуковая дорожка».

С 1979 года и по настоящее время – солистка республиканского концертного объединения «Казахконцерт», одновременно с 1995 года совмещает работу преподавателя Казахской Академии искусств им. Т. Жургенова.

Роза Рымбаева является «золотым голосом Казахстана», ее называют «поющим соловьем Средней Азии». Голос Розы Рымбаевой классифицируют как лирическое сопрано с диапазоном в четыре октавы.

За свою творческую карьеру выпустила 18 сольных альбомов.

Обладатель многочисленных наград и званий в бывшем СССР, Казахстане и других странах, среди которых Болгария – «Гран-при» фестиваля «Золотой Орфей», Польша – Специальная премия Польского комитета телевидения и радио на фестивале «Сопот», Турция – Гран-при «Алтын микрофон».

Певица ведет активную гастрольную деятельность и сегодня, ее творчество востребована как в Казахстане, так и за рубежом.

4. Международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины – Народный артист Беларуси, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры» Анатолий ЯРМОЛЕНКО

Легендарный белорусский певец, руководитель белорусского вокально-инструментального ансамбля «Сябры», народный артист Беларуси. Родился в Украине, в городе Козятине.

Творчество Ярмоленко нераздельно с творчеством ансамбля «Сябры».

В 1985 году художественному руководителю ансамбля «Сябры» Анатолию Ярмоленко было присвоено звание «Заслуженный артист БССР». А.Ярмоленко в составе ансамбля «Сябры» принимал участие в многочисленных фестивалях: «Белые ночи», «Киевская весна», «Крымские зори», «Славянский базар в Витебске», днях культуры Белоруссии в Москве, Таллинне, Ташкенте, Киеве, Риге, Петербурге, Алма-Ате и др. Анатолий Ярмоленко, как один из солистов ансамбля «Сябры», частый гость популярных музыкально-развлекательных программ и телевизионных конкурсов «Шире круг», «Песня года», «Утренняя почта», «С песней по жизни», «Славянский базар» и др.

Анатолий Ярмоленко с песнями «Алеся», «Печки-лавочки», «Вы шумите, березы», «Праздники» неоднократно выходил в финал популярного телевизионного конкурса «Песня года» (с 1981 по 2011 годы).

Анатолий Ярмоленко охотно приезжает с многочисленными концертами в Украину: как в столицу Киев, так и в родной город – Козятин.

Награжден Орденом Франциска Скорины – «За значительный личный вклад в развитие национальной культуры, сохранение и пропаганду лучших музыкальных традиций», орденом Дружбы – За значительный вклад в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

Знаком высочайшего пиетета по праву считаются специальные именные премии, которыми награждаются известные представители гуманитарной сферы деятельности, чья приверженность гуманистическим идеям и чей вклад в сокровищницу духовных ценностей заметно повлияли на гуманизацию нашего общества. С исключительной преданностью они служат своему делу и людям, а их жизнь исполнена достоинства и благородства. Под стать тем, чьими именами названы специальные премии:

- великого гуманиста и подвижника, самого известного кутюрье Украины Михаила ВОРОНИНА – «За высокий стиль жизни»,

- выдающегося кардиохирурга Геннадия КНЫШОВА –

«За верность гуманистическим идеям и приумножение общечеловеческих ценностей»

5. Специальная премия им.М.Воронина «За высокий стиль жизни» – Герой Украины, народная артистка УССР, Народная артистка СССР, выдающаяся актриса театра и кино Ада РОГОВЦЕВА

Училась в Киевском театральном институте имени Ивана Карпенко-Карого. С 1958 года – артистка Киевского национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки, где проработала более 35 лет. За 36 лет работы в нем Роговцева исполнила более 50 ролей. Артистка сотрудничала со многими талантливыми режиссерами. Среди них – Эдуард Мытницкий в Театре на Левом берегу, Роман Виктюк, который очень ценит драматический талант актрисы.

За свою карьеру актриса сыграла почти в сотне фильмов самых разных жанров, начиная от водевиля и заканчивая драмами. Последний фильм с участием Ады Роговцевой – «Кольцо с рубином», производства 2018 года.

Профессор Национального университета культуры, преподает в Киевском театральном институте им. И.К. Карпенко-Карого, а также в Киевском университете культуры и искусств на кафедре «дикторов и ведущих телепрограмм».

Герой Украины (12 июля 2007), награждена Орденом «Знак Почета», орденом княгини Ольги III степени, Орденом «За заслуги» I степени и III степени, Орденом Дружбы за большой вклад в укрепление и развитие российско-украинских культурных связей. Лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко - за исполнение ролей в спектаклях «Вишнёвый сад» А. П. Чехова, «Надеяться» Ю. Щербака, «Хозяйка» М. Гараевой; Лауреат Театральной премии «Киевская Пектораль» за лучшую женскую роль (1997, за спектакль «Обманутая»), лауреат Театральной премии «Киевская Пектораль» за выдающийся вклад в театральное искусство (2004), лауреат Государственной премии Украины имени Александра Довженко 2017 года.

6. Специальная премия им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей»

Учитывая огромный личный вклад Героя Украины, академика Национальной академии наук Украины, академика Академии медицинских наук Украины Геннадия Кнышова в развитие украинской системы здравоохранения и значительный вклад в становление и развитие общенациональной программы «Человек года», Высший Академический Совет программы «Человек года» принял решение об учреждении ежегодной специальной премии им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей».

Претендентами на специальную премию им. Геннадия Кнышова рассматриваются известные в украинском обществе и за его пределами личности, представители гуманитарной сферы деятельности (медицина, культура, искусство, литература), а также меценаты, деятели религиозных конфессий, чья преданность гуманистическим идеям и чей вклад в сокровищницу духовных ценностей ощутимо повлияли на гуманизацию нашего общества.

Первым обладателем специальной премии им. Геннадия Кнышова «За верность гуманистическим идеям и преумножение общечеловеческих ценностей» за 2018 год стал НИКОНЕНКО Александр Семенович – ученый, хирург и трансплантолог, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, ректор государственного учреждения «Запорожская медицинская академия последипломного образования Министерства здравоохранения Украины».

Его научные достижения сыграли большую роль в развитии перспективных направлений трансплантологии, сердечно-сосудистой хирургии и эндокринологии. Блестящий практик и специалист, он впервые в Украине выполнил успешную операцию по пересадке сердца, а в 2011 году одновременно провел трансплантацию печени, пересадку почки и поджелудочной железы при сахарном диабете.

Автор более 520 научных работ, 4 монографий, 4 пособий и 4 авторских свидетельств. Впервые в мире издал «Атлас патоморфологии почечных трансплантатов», который имеет большое научно-практическое значение. Под личным руководством выполнено 7 докторских и 35 кандидатских диссертаций, завершается работа над 2 докторскими и 4 кандидатскими диссертациями. Заместитель председателя Ассоциации хирургов Украины, член Президиума Ассоциации сосудистых хирургов, заместитель председателя Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов Украины, заместитель председателя Ассоциации трансплантологов Украины.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени (2003г.), Почетной грамотой Кабинета Министров Украины (2006 г.), орденом князя Ярослава Мудрого IV степени (2009), орденом им. Н.Пирогова (2010 г.), Почетной грамотой Верховного Совета Украины (2011 г.), медалью им. Н.Амосова (2014). Обладатель титула «Человек года-2004» в области науки.

7. Специальная премия газеты «КП в Украине» «Кумир украинцев» - украинский композитор, народный артист Украины, ректор Киевского института музыки имени Рейнгольда Глиэра Александр ЗЛОТНИК

В творчестве композитора широко представлены разнообразные музыкальные жанры: более 2000 песен, опера-дума «Слепой», балет «Суламифь», 17 мюзиклов (среди них первый украинский мюзикл «Экватор»), симфонические, хоровые, инструментальные и камерно-вокальные произведения, около 50 мелодий к кинофильмам.

Центральное место в творчестве А.Злотника занимает песня, основой которой является украинский народный мелос. Песни композитора звучали в исполнении известных украинских певцов: Назария Яремчука, Василия Зинкевича, Оксаны Билозир, Лилии Сандулесы, Иво Бобула, Светланы и Виталия Билоножко, Аллы Кудлай, братьев Дмитрия Яремчука и Назария Яремчука (младшего), Павла Зиброва, Натальи Бучинской, Екатерины Бужинской.

Широкое признание получила в Украине и за ее пределами культурно-просветительская деятельность А.Злотника. Он является инициатором, организатором, членом жюри, а также председателем жюри нескольких международных и национальных музыкальных конкурсов и фестивалей, среди которых такие известные как: Международный конкурс скрипачей им. Д.Ойстраха, «Славянский базар», «Шаг к звездам», «Молодая Галичина», «Песенный вернисаж», «Мир талантов», «Молодая гвардия» и другие.

В течение многих лет ведет интенсивную общественную работу; входит в состав более 10 влиятельных объединений, фондов, советов и ассоциаций, среди которых Национальный союз композиторов и кинематографистов Украины.

В 2018 году А.Злотник отпраздновал свой 70-летний юбилей.

Почетный профессор Лаунжуньского университета (Китай) и Львовской национальной музыкальной академии им. Н.В.Лысенко. Почетный доктор Национальной музыкальной академии Украины им. П.И. Чайковского. Лауреат многих национальных и международных конкурсов и фестивалей. Творческая, просветительская и общественная деятельность А.Злотника была отмечена почетными званиями Заслуженный деятель искусств Украины (1996), Народный артист Украины (1998), премиями «Маэстро украинской эстрады» (1997), «Жар-птица» (1998), «Успех» (1999), «Золотое перо» (Таврийские игры, 1999), Почетным дипломом «Народный посол Украины» (2009), государственными наградами Украины: орденами «За заслуги» III и II ст., «Ярослава Мудрого» IV ст., « Николая Чудотворца», «Святого Святослава» III ст. и Большой золотой медалью WIPO (Швейцария).

Международные и специальные премии за 2018 год будут вручены их обладателям во время проведения 23-й церемонии вручения премии «Человек года – 2018», которая состоится 23 марта 2019 года в Национальной опере Украины.