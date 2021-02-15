"Человек года: "25-я ступень триумфа". Определены лауреаты 25-й юбилейной общенациональной программы "Человек года - 2020"

Общенациональная программа "Человек года" празднует свой 25-летний юбилей!

Уже четверть века проект возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, которые своим профессионализмом, творческой энергией и ярким талантом способствуют ее прогрессу и росту, демонстрируют всему миру безграничные возможности украинского народа. 25 лет дорожка славы и признания программы торжественно приветствует выдающихся государственных и общественных деятелей, дипломатов, лидеров местного самоуправления, представителей науки, культуры, спорта, журналистов, предпринимателей, финансистов, меценатов, а также ярких и авторитетных представителей зарубежья.

Почти ровесница Независимости, программа "Человек года" - это особое явление в жизни нашей страны. С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, она продолжает активно влиять на процессы формирования и становления отечественной элиты, социально-экономическое развитие, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил украинского и мирового сообщества. Проект демонстрирует силу и величие человеческого духа и вдохновляет на новые свершения каждого, кто верит в себя и будущее своей страны.

Премия "Человек года", которая зажгла символический огонь Прометея на заре Независимости, всегда была триумфом чествования Личности. Ведь самый ценный потенциал развития и роста любой страны – это человеческий потенциал. Поэтому для юбилейного сезона программы "Человек года" был избран слоган "25-я ступень триумфа".

В конце мая 2021 года мы с радостью и гордостью имеем честь приветствовать лауреатов и победителей на торжествах по случаю завершения юбилейной программы "Человек года-2020", чтобы от имени миллионов украинцев отдать дань уважения лучшим из лучших, поблагодарить их за самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - насладиться этой удивительной атмосферой и энергетикой успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее самых достойных представителей. Еще и еще раз проект "Человек года", который уже стал неотъемлемой частью жизни украинского общества, доказывает простую, но очень важную истину:

Успех личности - это успех страны!

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 15 февраля 2021 года подведены окончательные итоги экспертного определения 2020 года и доводит до сведения общественности имена лауреатов в 11 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020".

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке :

"Региональный лидер года"

Бунечко Виталий – Председатель Житомирской областной государственной администрации; Кириленко Павел – Председатель Донецкой областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации; Синегубов Олег – Председатель Полтавской областной государственной администрации;

"Мэр года" (больших городов)

Андреев Богдан – Мэр г. Ужгород; Кличко Виталий – Мэр г. Киев; Симчишин Александр – Мэр г. Хмельницк;

"Мэр года" (малых городов)

Вершина Анатолий – Мэр г. Павлоград (Днепропетровская обл.) Качур Виктор – Мэр г. Немиров (Винницкая обл.) Рева Алексей – Мэр г. Бахмут (Донецкая обл.)

"Промышенний года"

Анненков Виктор – Генеральный директор ПАО "ГРЕТА" (г.Дружковка); Пидсадюк Иван – Генеральный директор ООО "КАРПАТНЕФТЕХИМ" (г.Калуш); Принко Павел – Генеральный директор ПАО "Ветропак Гостомельский стеклозавод" (г.Гостомель);

" Менеджер года"

Астахов Виталий – Генеральный директор ООО "Альба Веритас"; Дзанелли Алессандро – Генеральный директор Nestlé в Украине и Молдове; Семеченко Татьяна – Соучредитель и руководитель ТМ Vovk;

"Финансист года"

Зинников Виталий – Председатель Правления АО "Банк инвестиций и сбережений"; Мецгер Евгений – Председатель Правления АО "Укрексимбанк"; Писарук Александр – Председатель Правления АО "Райффайзен банк Аваль";

"Лидер страхового рынка года"

Берлин Виктор – Генеральный директор СК "Гардиан"; Гевель Ирина – Председатель Правления СК "Альфа Страхование"; Щербакова Леся – Председатель Правления СК "Провидна";

"Жилой комплекс года"

ЖК "Diadans" от компании-застройщика "Enso"; ЖК "Forest Park" от компании-застройщика "ZIM CapitalGroup"; ЖК "Люксембург" от компании-застройщика "Авантаж" ;

"Информационно-новостной телеканал года"

Телеканал "Эспрессо TV"; Телеканал "Прямой"; Телеканал "Украина 24";

"Деятель искусств года"

Малахов Виталий – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского академического драматического театра на Подоле; Струтинский Богдан – Народный артист Украины, украинский театральный режиссёр, директор - художественный руководитель Киевского Национального академического театра оперетты; Швачка Анжелина – Народная артистка Украины, солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г.Шевченко;

"Новая генерация года"

Герасимович Вадим - журналист, ведущий YouTube-канала "Politeka Online"; Петрожицкая Дарья - популярная украинская актриса; Соловий Христина - популярная украинская певица;

В лауреатском перечне двадцать пятой общенациональной программы "Человек года-2020" представлены 13 регионов Украины (Винницкая обл., Днепропетровская обл., Донецкая обл., Житомирская обл., Закарпатская обл., Ивано-Франковская обл., г.Киев, Киевская обл., Львовская обл., Одесская обл., Полтавская обл., Харьковская обл., Хмельницкая обл.).

За 25 лет существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 444 победителя в национальных номинациях и 143 обладателя международных и специальных премий программы.

География обладателей международных премий программы "Человек года" на сегодня охватывает уже 31страну мира.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы "Человек года" обладателями международных и специальных премий 25-й общенациональной программы "Человек года-2020" стали:

1. Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Алекс Ленартс.

В течение 25 лет, Бельгия выступает традиционным партнером Украины. При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Бельгией в области экономики и торговли, инвестиций, транспорта, образования, науки и культуры.

Украина экспортирует в Бельгию оборудование, древесину, древесный уголь, медь, драгоценные камни, в свою очередь Бельгия поставляет на рынок Украины электромашины, котлы, оборудование и механические устройства, полимерные материалы, фармацевтические препараты.

Существуют тесные связи между высшими учебными заведениями, а также между национальными музеями обеих стран. Важную роль во взаимоотношениях играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходит реабилитация детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, развиваются связи между научными медицинскими учреждениями, что, безусловно, служит активному научному и культурному обмену и сближению наших стран.

2. Международная премия "За значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной" - Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

В течение всех лет независимости Латвийская Республика остается для Украины одним из главных партнеров в регионе. Латвия всегда выказывала неизменную поддержку территориальной целостности Украины и осуждала любые нарушения относительно украинского суверенитета: аннексию Крыма и ситуацию на Донбассе, декларировала свою позицию и солидарность не только в двусторонних отношениях, но и на уровне международных организаций, таких как Совет Европы и ООН. Латвия также постоянно поддерживает украинских военных и осуществляет их реабилитацию.

Украино-латвийские двусторонние отношения охватывают все сферы жизнедеятельности – от торгово-экономических, инвестиционных, транспортных до активного взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

При непосредственном содействии господина Посла продолжает активно развиваться сотрудничество между Украиной и Латвией. За последние годы отношения наших государств перешли на новый этап развития. Двусторонняя правовая база и соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС стали стабильным фундаментом для развития украино-латвийских экономических связей. За это время взаимный товарооборот между Украиной и Латвией вырос вдвое. В 2019 году Украина вошла в Топ-20 экономических партнеров Латвии. В Латвии начал работу Украинский Торговый дом, который будет осуществлять поддержку украинским предпринимателям в ЕС. С принятием безвизового режима между Украиной и ЕС отмечается и значительная активизация туризма между Украиной и Латвией. Последние тенденции нашего двустороннего сотрудничества – IT-технологии, которые латвийские компании готовы предлагать в Украине и так называемые твининги, которые предусматривают передачу положительного опыта во внедрении современных практик управления и помощь в унификации законодательства.

3. Специальная премия "Призвание сердца" за беспрецедентный личный вклад и самоотверженный труд в борьбе с пандемией COVID-19 – Заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская.

Врач-инфекционист, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А.Богомольца, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по специальности "инфекционные болезни".

Активно и эффективно участвует в борьбе с пандемией коронавирусной болезни от первых диагностированных случаев и до сегодняшнего дня, консультируя больных, разрабатывая протоколы оказания медицинской помощи, проводя плодотворную просветительскую работу, как среди врачей, так и для широкой общественности.

24 января 2020 года введена в оперативный штаб по недопущению занесения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом обнаруженным в городе Ухань (провинция Хубэй, Китай). 21 февраля 2020 назначена членом временной рабочей группы по вопросам реформирования системы здравоохранения Украины. С 1.06.2020г. является членом рабочей группы по разработке протоколов оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19). С 2.07.2020г. входит в Медицинский совет при Министерстве здравоохранения Украины.

За свою самоотверженную работу в борьбе с пандемией коронавирусной болезни награждена Орденом княгини Ольги III степени.

Вручение наград победителям 25-й общенациональной программы "Человек года-2020" состоится во время юбилейной Торжественной церемонии "Человек года-2020" в конце мая 2021 года.

Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые стали деловыми партнерами программы "Человек года":

AUDI - Автомобильный партнер

Телеканал "НАШ" – Официальный транслятор церемонии

Страховая группа "ТАС" – Официальный Страховик

Клиника "Оберіг" – Официальный медицинский партнер

Ресторан "Queen" – Спонсор торжественного приема

Адвокатское обьединение "Instate" – Адвокатское сопровождение

Газета "КП в Украине" – Спонсор номинации "Кумир украинцев", официальный информационный партнер

Радио "Киев" – Генеральный радио партнер

Информационное агенство "РБК-Украина" – Эксклюзивный медиа-партнер

Интернет-портал "Lb.ua" – Генеральный медиа партнер

Информационное агенство "Укринформ" – Официальное информационное агентство

Интернет-портал "Обозреватель" – Генеральный интернет-партнер

Интернет-портал Politeka – Официальный информационный партнер

Интернет-портал Znaj.ua – Официальный информационный партнер

Телеканал "Київ" – Официальный информационный партнер

Телеканал Obozrevatel TV– Официальный информационный партнер

Телеканал "4 канал" – Официальный информационный партнер

Телеканал "8 канал" – Официальный информационный партнер

Телеканал OTV– Официальный информационный партнер

Медиаплатформа InterVizor – Официальный информационный партнер

Международное интернет-телевиденье "АллатраТВ" – Официальный информационный партнер

Салон красоты "Body Like" – Beauty партнер

Oscar Dry Clean Studio – Официальный партнер

Отель "Mirotel" м. Трускавець – Спонсор элитного отдыха

Ювелирный бренд – Ювелирный партнер

Ювелирный бренд Buunt – Ювелирный партнер

Сеть ресторанов "Мировая карта" – Официальный партнер церемонии

Сеть ресторанов L'kafa-cafe – Официальный партнер церемонии

ТМ Voronin – Официальный партнер церемонии

Vip ателье "Імперський кравець" – Официальный партнер церемонии

Vita Models – Моделинг торжественной церемонии

Клиника лазерной медицини "LaserОne" – Официальный партнер церемонии

ИД "Украина-Бизнес" – Официальный информационный партнер

Журнал "Международный туризм" – Официальный информационный партнер

Журнал "People.ua by Насолода" – Официальный информационный партнер

Журнал "Prof build" – Официальный информационный партнер

Журнал "Мир отдыха" – Официальный информационный партнер

Журнал "Travel news" – Официальный информационный партнер

Журнал "Печерская Ассамблея" – Официальный информационный партнер

Журнал "Загородная недвижимость" – Официальный информационный партнер

Журнал "Equestrean" – Официальный информационный партнер

Журнал "Glory" – Официальный информационный партнер

Журнал "Ukrainian people" – Официальный информационный партнер

Журнал "Emotion_Magazine" – Официальный информационный партнер

Журнал "Миллениум" – Официальный информационный партнер

Газета "Аргументы недели" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал Киев Власть - Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Outlook" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "UaInfo" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "GoGetNews" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-NEWS" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "E-Finance" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Lucky Ukraine" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Life Гид" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Alwaysbusymama" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Budport.com" – Официальный информационный партнер

Интернет-портал "Open World" – Официальный информационный партнер

Генеральная дирекция

общенациональной программы

"Человек года"