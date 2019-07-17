Чековые принтеры: особенности техники и нюансы выбора

Чек — это документ, который подтверждает, что пользователь совершил покупку, а потому при оказании услуг или продаже товара без него никак не обойтись. Печатают чеки специальные принтеры — они подбираются под задачи торговой точки или заведения (ресторана, бара, салона красоты и т. д.). Следует отличать подобное оборудование от фискальных регистраторов — внешне и по функциям они похожи, однако регистраторы имеют собственную память, в то время как принтер работает исключительно с каким-либо другим прибором — компьютером либо POS-системой, к которой подключен кассовый аппарат.

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Виды устройств в зависимости от типа печати

Выбирая принтер чеков, покупатели опираются на много параметров, один из них — тип печати. Сейчас выделяют три вида изделий:

матричные;

струйные;

термопринтеры.

Чаще всего встречаются матричные модели — в них красящее вещество переносится на бумагу при помощи специальных иголок. Это дешевый способ печати, поэтому такие принтеры приобретают небольшие магазины и компании, которые хотят сэкономить. Если есть ориентация на более высокое качество и надежность изделия, то лучше всего ориентироваться на термопринтеры. Их заправляют специальной бумагой — под действием нагретой головки на ней проявляется изображение. Это довольно простые и надежные аппараты, которые отлично справляются со своей задачей. При этом и сами чеки хранятся гораздо дольше. Струйные модели устройств встречаются куда реже.

К отдельной категории относят смешанные модели оборудования: они способны печатать и чеки, и этикетки. Подобное решение оптимально для тех условий, когда и то и другое печатается довольно редко, поэтому два варианта техники просто не нужно.

Другие особенности чековых принтеров

В зависимости от того, как и где будет использоваться чековый принтер, выделяют отдельные (стационарные, внешние) и встроенные варианты оборудования. Последние встраивают в различные платежные терминалы, банкоматы, электронные табло заказа — например, в ресторанах фаст-фуда. Стационарные модели стоят отдельно, но они тоже различаются по массе параметров:

цены ;

; размеры;

скорость печати;

ширина чека (в мм );

чека (в ); разъемы для подключения к разному оборудованию.

Есть еще и третий тип принтеров для печати квитанций — мобильные. Это компактные устройства, подключенные к системе без провода, — их можно переносить по залам, складам. Подобные решения оснащены емкими аккумуляторами, поэтому подзаряжать их нужно не слишком часто.

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