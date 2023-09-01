Чекати на новий провал? У РФ заявили про виведення "Сармата" на бойове чергування

"Поставлено на бойове чергування стратегічний комплекс "Сармат", - заявив він під час марафону "Поділися своїм знанням".

Що відомо про "Сармат" та його випробування

Спочатку CNN повідомило, що 20 лютого 2023 року РФ провела випробувальний запуск ракети "Сармат", але він виявився невдалим. Саме цього дня, 20 лютого, до Києва зі своїм візитом приїжджав президент США Джо Байден.

Пізніше американські військові експерти не виключали, що Росія не робила випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" під час візиту президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого. Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін 23 лютого пообіцяв розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат".

Зазначимо, що Путін часто згадує про "Сармат". У червні 2022 року Путін вже обіцяв вивести "Сармат" на бойове чергування до кінця минулого року.

Про саму ракету "Сармат" відомо небагато, виходячи з даних, що навряд чи можна назвати правдивими, і якими оперують російські пропагандисти, "Сармат" є ракетним комплексом з рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою важкого класу, вага однієї такої ракети перевищує нібито 200 тонн, а дальність стрілянини становить нібито 18 тисяч км. Планується, що він замінить на озброєнні ракети "Воєвода".