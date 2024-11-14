Чекаємо в Україні: ТОП-5 електромобілів, які вийдуть на європейські ринки до кінця року

Citroën ë-C3

Міський електромобіль Citroën ë-С3 матиме запас ходу до 320 км. Акумуляторна батарея на ë-С3 – сучасна літій-феро-фосфатна типу LFP ємністю 44 кВт*год. Цікаво, що у 2025 році з’явиться дешевша версія з меншим акумулятором та "далекобійністю" 200 км.

За рух нового кросовера відповідає електродвигун на 83 кВт (113 к.с.). Його показників достатньо як для щоденних міських поїздок, так і для тривалих заміських подорожей. Машина прискорюється з місця до 100 км/год приблизно за 11 секунд та пропонує максимальну швидкість 135 км/год.

Новий електромобіль Citroën ë-С3 з часом почне продаватися і в Україні. Орієнтовна ціна – від 19 990 євро за версію з пробігом 200 км і від 23 300 євро за машину з автономністю в 320 км. Крім двох варіантів ємності батарей, передбачено два рівні оснащення – You та Max.

Fiat Topolino

Стильний електромобіль довжиною 2.53 метри оснащений електродвигуном потужністю лише 6 кВт. Цього достатньо, щоб досягти максимальної швидкості у 45 км/год. Акумулятор ємністю 5.4 кВт*год дозволяє проїхати близько 75 км на одному заряді в міських умовах.

Topolino доступний у єдиному м'ятно-зеленому кольорі, але ви можете вибрати одну з двох версій: закриту та відкриту, без дверей та зі складним полотном на даху. На відміну від "родичів" Citroën Ami та Opel Rocks-e, італійський електромобіль пропонує набагато більш класичний дизайн. Відомо, що в Італії ціни на новинку стартують з позначки у 9890 євро.

Ford E-Transit Custom

Електричний фургон отримав акумуляторні батареї, які забезпечують запас ходу до 380 кілометрів. Цікаво, що авто може виступати у якості джерела енергії – до нього можна під’єднати інструменти, ліхтарі та інші електричні прилади.

Новинка отримала батарею на 74 кВт*год. Також з часом покупцям будуть доступні версії з батареями на 100 та 160 кВт*год. Бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кВт може зарядити акумулятор молодшої версії за 7-8 годин, при використанні швидкого заряджання потужністю 125 кВт 80% енергії машина отримає лише за 41 хвилину.

Електромобіль містить 30 модулів, які можуть оновлюватися окремо з використанням хмарних технологій. У машині використовуються технології зв'язку 5G, що дозволяють розгорнути на його базі мобільний офіс.

Відомо, що новинка стане конкурентом таких моделей, як Opel Vivaro-e, Citroen e-Dispatch, Peugeot e-Expert, Toyota Proace Electric та інших. Виробництво фургону компанія розпочала на заводі в Туреччині.

Kia EV3

Kia EV3 – це найкомпактніший електромобіль корейського бренду, його прем’єра відбулася минулого травня. "е невеликий кросовер завдовжки 4,3 метри. Дизайн виконаний у фірмовому стилі Opposites United та нагадує старшу модель EV9.

Передбачено два варіанти зовнішності: Baseline та GT-Line з більш агресивним малюнком бамперів та повністю чорними колісними дисками іншого дизайну. На відміну від Kia Soul EV, якому новинка прийшла на зміну, цю машину від початку проектували як електромобіль. В основі лежить модульна платформа E-GMP – а точніше, її 400-вольтовий варіант.

Європейським покупцям запропонований тільки передньопривідний кросовер з електромотором потужністю 204 кінські сили. Втім, надалі обіцяють і повнопривідну двомоторну версію. Передбачено два варіанти батарей: на 58,3 або 81,4 кВт*год. Запас ходу складає 436 та 605 кілометрів відповідно. Ціни на електромобіль у Німеччині починаються від 36 тисяч євро.

Volvo EX90

Новий Volvo EX90 презентували ще у листопаді 2022 року, і на нього вже почали приймати замовлення, причому в Україні оформити заявку можна було ще з 2023 року. У планах шведської компанії виробляти по 150 тисяч цих кросоверів на рік.

Електромобіль Volvo EX90 буде доступний у версіях на 6 та 7 місць, а згодом почнуть випускати і розкішний чотиримісний варіант Excellence. Традиційно Volvo має серйозний арсенал електронних асистентів. До того ж авто отримало систему напівавтономного руху.

Новий Volvo EX90 2024 випускається у повнопривідних версіях з силовою установкою потужністю 408-517 к. с. Усі вони комплектуються акумуляторною батареєю ємністю 111 кВт*год, а заявлений запас ходу становить 580-600 км. Ціна Volvo EX90 стартує із 78 тисяч доларів.