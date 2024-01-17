У Чехії змінюють роботу деякі центри допомоги українцям: куди звертатися за захистом

У Чехії змінюють адреси два Крайові центри допомоги Україні ( KACPU), до яких українці звертаються за отриманням тимчасового захисту. Пункти у містах Оломоуц та Їглава тимчасово закриють.

Куди звертатися українським біженцям, РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку МВС Чехії для українців Naši Ukrajinci.

Упродовж січня-лютого відділення Крайових центрів допомоги Україні (KACPU) в містах Оломоуц та Їглава перемістять за новими адресами. Обидва KACPU увійдуть до складу нових відділень Міністерства внутрішніх справ.

Українці тимчасово не зможуть звертатися до цих центрів для оформлення тимчасового захисту:

Крайовий центр допомоги Україні (KACPU) в місті Їглава буде зачинений 2 лютого 2024 року. Із 12 лютого його відкриють за новою адресою: třída Legionářů 2813/10, 586 01 Jihlava.

Крайовий центр допомоги Україні (KACPU) в місті Оломоуц буде зачинений 29 січня 2024 року. Із 12 лютого його відкриють за адресою: třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc.

"До відновлення роботи центрів зверніться за тимчасовим захистом до іншого найближчого до вас Крайового центру допомоги Україні (KACPU). Документи, пов'язані з питаннями перебування (наприклад, повідомлення про зміну місця проживання), можливо надіслати поштою до Міністерства внутрішніх справ", –зазначається на сторінці для українських біженців.

Із 1 січня подати заяву на тимчасовий захист та безплатне державне гуманітарне житло по всій Чехії можна лише в одному KACPU – у місті Острава. Цей центр працює три дні на тиждень: у понеділок та середу 8:00-16:00, у п’ятницю з 8:00 до 14:00.

Якщо людина має де жити у Чехії, то заяву на тимчасовий захист треба подати до KACPU за місцем проживання. Із 1 січня до заяви на тимчасовий захист необхідно додати довідку про наявність житла з офіційно завіреним підписом власника або особи, яка надає це житло.

Якщо людина приїжджає до Чехії просити тимчасовий захист і їй ніде зупинитися, вона може звернутися за екстреним розміщенням. Короткочасні притулки працюють цілодобово у містах Острава та Брно.