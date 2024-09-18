У Чехії змінили важливу умову для продовження тимчасового захисту: деталі

Однією з умов отримання та продовження тимчасового захисту у Чехії була відсутність відкритих довгострокових віз до інших країн. До таких віз відносилися канадські візи W1, видані після 10 лютого 2023 року, або всі візи ''Ukraine Scheme'', видані Великою Британією.

Тепер канадські та британські візи не є перешкодою для продовження захисту, якщо людина не використала їх для поїздки. Про це повідомляється на офіційному інформаційному порталі для іноземців від МВС Чеської Республіки.

"Візи з позначкою "W1", видані після 10 лютого 2023 року, будуть перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту, якщо візу було використано для поїздки до Канади (про що свідчитимуть штампи в’їзду)", - йдеться на офіційному ресурсі.

Також повідомояється, що канадські візи V1 не перешкоджають продовженню тимчасового захисту. Наявність наклейки канадської візи є перешкодою для отримання першого або повторного тимчасового захисту, якщо віза була використана для поїздки до Канади.

"Якщо тимчасовий захист раніше анулювали через наявність канадської візи, можна подати повторну заяву на його отримання. Тобто неможливо його продовжити", - пояснюють на порталі.

Щодо віз інших країн діють такі правила:

Участь у програмі США "Uniting for Ukraine" (USA „Paroled“) не перешкоджає продовженню тимчасового захисту.

Наявність "visitor" візи, виданої Великою Британією з терміном дії до 6 місяців (максимум на 183 дні) не перешкоджає продовженню тимчасового захисту.

Віза "Ukraine Scheme", незалежно від терміну дії, є перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту, якщо візу було використано для поїздки до Великої Британії (про що свідчитимуть штампи в’їзду).

Українців попереджають, що довгострокова віза, отримана в інших країнах, досі є перешкодою для продовження та отримання тимчасового захисту у Чехії, якщо віза була використана для подорожі й перебування в країні, яка видала цю візу.