У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти до ЄС

"Завдяки спільним зусиллям Служби безпеки України, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чеської Республіки у Празі затримано лідера банди рекетирів із Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, учасники угруповання під вигаданими приводами вимагали гроші з місцевих жителів, а у разі відмови - погрожували фізичною розправою.

Задокументовано як у 2021 році очільник групи "вибивав" із закарпатського підприємця 110 тисяч доларів неіснуючого боргу. Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Однак, напередодні судового засідання зловмисник втік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.

За матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук.

Під час комплексних заходів рекетира затримали в столиці Чехії Празі, де він намагався сховатися від правосуддя.

Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.