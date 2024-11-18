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У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти до ЄС

Чехія, Понеділок 18 листопада 2024 16:53
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У Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти до ЄС Ілюстративне фото: у Чехії затримали закарпатського рекетира, який намагався втекти до ЄС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Чехії затримали лідера банди рекетирів із Закарпаття. Він намагався втекти від українського правосуддя в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

"Завдяки спільним зусиллям Служби безпеки України, Національної поліції, Інтерполу та правоохоронних органів Чеської Республіки у Празі затримано лідера банди рекетирів із Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами справи, учасники угруповання під вигаданими приводами вимагали гроші з місцевих жителів, а у разі відмови - погрожували фізичною розправою.

Задокументовано як у 2021 році очільник групи "вибивав" із закарпатського підприємця 110 тисяч доларів неіснуючого боргу. Тоді правоохоронці затримали рекетира та повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

Однак, напередодні судового засідання зловмисник втік за кордон під виглядом "раптового" погіршення здоров’я і тривалий час переховувався там.

За матеріалами СБУ фігуранта оголосили у міжнародний розшук.

Під час комплексних заходів рекетира затримали в столиці Чехії Празі, де він намагався сховатися від правосуддя.

Наразі планується його екстрадиція до України, де він постане перед судом за злочини, вчинені відповідно до ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень). Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України спільно з прокуратурою нейтралізувала організовану групу, яка тримала в страху мешканців Дніпропетровської області. Лідером угруповання виявився депутат однієї з місцевих рад, якого затримали у Дніпрі.

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Служба безпеки України Чехія Закарпаття
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