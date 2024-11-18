В Чехии задержали закарпатского рэкетира, который пытался сбежать в ЕС

В Чехии задержали лидера банды рэкетиров из Закарпатья. Он пытался убежать от украинского правосудия в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Благодаря совместным усилиям Службы безопасности Украины, Национальной полиции, Интерпола и правоохранительных органов Чешской Республики в Праге задержан лидер банды рэкетиров из Закарпатья", - говорится в сообщении.

По материалам дела, участники группировки под вымышленными предлогами требовали деньги с местных жителей, а в случае отказа - угрожали физической расправой.

Задокументировано, как в 2021 году глава группы "выбивал" из закарпатского предпринимателя 110 тысяч долларов несуществующего долга. Тогда правоохранители задержали рэкетира и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Однако, накануне судебного заседания злоумышленник скрылся за границу под видом "внезапного" ухудшения здоровья и долго скрывался там.

По материалам СБУ, фигуранта объявили в международный розыск.

В ходе комплексных мер рэкетира задержали в столице Чехии Праге, где он пытался скрыться от правосудия.

В настоящее время планируется его экстрадиция в Украину, где он предстанет перед судом за преступления, совершенные в соответствии с ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений). Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.