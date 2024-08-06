У Чехії засудили до в'язниці добровольця, який воював в Україні

Суд визнав винним Сімана у мародерстві у районі ведення бойових дій. За це він отримав сім років позбавлення волі.

При цьому Сімана звинувачували у незаконній службі в іноземних збройних силах, для цього він не отримував дозволів від президента Чехії. Але за цим звинуваченням підозрюваного виправдали, оскільки прем'єр Чехії Петр Фіала публічно обіцяв не карати чеських добровольців в Україні.

Прокурор залишився незадоволений таким рішенням суду у справі про мародерство та оскаржив його. Причина полягає в тому, що покарання для Сімана - нижче за нижню межу, яка встановлена відповідною нормою. Тому справу розглядатиме Верховний суд Праги.

Сам фігурант справи заперечує свою провину та заявляє, що нібито виконував накази керівництва.

Сіман вирушив до України у березні 2022 року. Там він пройшов базову підготовку, йому видали зброю. Чоловік брав участь у боях у місті Ірпінь та Буча.

Як сказано у вироку, у вільний від виконання завдань час Сіман присвоював майно як мирних жителів, так і вбитих солдатів. У квітні 2022 року його затримали українські військові, після чого він повернувся до Чехії.