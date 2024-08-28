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У Чехії засновника фонду підозрюють у розкраданні коштів для українських біженців

Середа 28 серпня 2024 22:32
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У Чехії засновника фонду підозрюють у розкраданні коштів для українських біженців Ілюстративне фото: у Чехії затримали засновника фонду Help Ukraine (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Чехії засновник фонду Help Ukraine Володимир Гергель міг привласнити сотні тисяч доларів, які призначалися для програм інтеграції українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СТ24.

"У цьому випадку державний прокурор звинуватив одну фізичну особу за діяння, яке було кваліфіковано як шахрайство з субсидіями", - розповів представник прокуратури Праги Алеш Цимбала, коментуючи справу Гергеля.

За його словами, наразі засновнику фонду Help Ukraine загрожує від п'яти до десяти років в'язниці.

Видання зазначає, що фонд Help Ukraine минулого року отримав від Міносвіти Чехії два гранти у розмірі 20 млн чеських крон (понад 880 тисяч доларів) на діяльність громадського центру “Розтили”. Його відкрили у квітні 2022 року - через два місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Такий центр мав займатися інтеграцією українських біженців - дітей та їхніх батьків. Зокрема, це стосувалося безкоштовного вивчення чеської мови для українських дітей.

Але, як з'ясували журналісти, фонд брав з батьків плату за навчання дітей, а також не платив зарплату працівникам центру.

За даними правоохоронців, Гергель відправив близько 2 мільйонів чеських крон (майже 90 тисяч доларів) на рахунок своєї матері наступного дня після отримання фондом першого гранту у розмірі 15 мільйонів чеських крон (665 тисяч доларів).

Пізніше він, ймовірно, зняв з рахунку фонду 6 млн готівкою (266 тисяч доларів), одночасно ще 8 млн (355 тисяч доларів) було сплачено за купівлю квартири у Празі.

Що передувало

Нагадаємо, у Чехії проживає сотні тисяч українських біженців. Більшість поїхали туди після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що з 1 серпня у країні підвищили виплати на житло для українців.

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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