ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чехії закликали до виходу країни з ООН через антиізраїльську резолюцію

Прага, Неділя 29 жовтня 2023 10:31
UA EN RU
У Чехії закликали до виходу країни з ООН через антиізраїльську резолюцію Фото: міністр оборони Чехії Яна Чернохова (flickr com odscz)
Автор: Наталія Юрченко

У Чехії закликають до виходу країни з ООН після того, як Генеральна асамблея ухвалила антиізраїльську резолюцію.

Таку заяву зробила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Twitter.

Чернохова різко засудила резолюцію ООН, яка закликає до "перемир'я" між Ізраїлем та ХАМАС і не засуджує дії бойовиків.

Міністр вважає, що Чехія повинна вийти з ООН, яка, на її думку, "підтримує терористів".

"Мені соромно за ООН. На мою думку, Чеській Республіці не місце в організації, яка підтримує терористів і не поважає основоположне право на самооборону. Пропоную вийти з неї", - наголосила міністр.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у п'ятницю,27 жовтня, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо загострення конфлікту на Близькому Сході. Проєкт документ підготували Йорданія та ще понад 40 країн. Резолюцію не підтримали 14 країн, серед них Чехія. Ще 45 країн утрималися, зокрема, й Україна.

Резолюція ООН засуджує насильство щодо палестинців та ізраїльтян, а також закликає до гуманітарного перемир'я та звільнення заручників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН ХАМАС Чехія Ізраїль Сектор Газа
NEWS
ЗСУ знищують російські позиції на островах дельти Дніпра: карти боїв ISW
ЗСУ знищують російські позиції на островах дельти Дніпра: карти боїв ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ