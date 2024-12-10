У Чехії закликали не повторювати Мюнхенську угоду та застерегли від "умиротворення" РФ

Окрім цього, він порівняв будь-які спроби примусити Київ до поступок із "ганебною Мюнхенською угодою 1938 року", коли Великобританія, Франція та Італія прийняли фактично анексію нацистською Німеччиною частини тодішньої Чехословаччини в помилковій спробі "запобігти ширшій війні".

"Безпека Європи просто не може бути забезпечена Росією, яка окупує частину України та продовжує свою агресію...Я не вірю в політику умиротворення - вона завжди вигідна агресору. Завжди", - наголосив Фіала.

За його словами, будь-які поступки у війні проти України тільки заохотять Росію до подальшої агресії, тому закликав союзників зміцнити військову підтримку України, щоб не допустити повторення історичних помилок.

Також прем'єр-міністр додав, що Чехія активно долучається до необхідних поставок зброї Україні та приймає біженців, демонструючи солідарність із постраждалими від війни.

Він зазначив, що безпека Європи залежить від демонстрації сили США перед Росією.

"Ми опинилися в дуже складній і небезпечній ситуації, яку деякі справедливо описують як другу холодну війну...У наших інтересах мати сильну Америку, яка покаже свою силу Росії, тому що це єдиний шанс зупинити Путіна", - пояснив чеський прем'єр.

Фіала розповів, що під час розмови з Дональдом Трампом новообраний президент США проявив зацікавленість у позиції Праги щодо України. Трамп, за словами прем'єр-міністра, добре усвідомлює важливість врегулювання ситуації як в Україні, так і на Близькому Сході.

Також він повідомив, що чеський уряд підняв витрати на оборону до 2% ВВП відповідно до стандартів НАТО. Фіала закликав інші європейські країни посилювати військову підтримку України, не очікуючи дій США.

Попри зниження популярності через бюджетні реформи, Фіала впевнений у правильності обраного курсу. Проте загроза повернення до влади популіста Андрея Бабіша, як зазначається в інтерв'ю, залишається реальною.

Додамо, що голова МЗС Чехії Ян Ліпавський нещодавно заявив про те, що Росія цьогоріч може стояти за майже сотнею гібридних атак у Європі.