У Чехії планують відкрити центри для підтримки повернення українських біженців
Віцепрем'єр України Олексій Чернішов обговорить із чеською владою створення центрів повернення для українських біженців. Ці установи мають полегшити процес репатріації та стати культурними центрами для українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iDNES.cz.
Речниця з чеського Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Хана Мала повідомила, що створення центрів повернення українців на території Чехії стане однією з тем зустрічі з віцепрем'єр-міністром України Олексієм Чернишовим, який курує питання стосунків з українськими громадянами за кордоном. Він приїде до Чехії 28 січня 2025 року для обговорення цієї ініціативи.
Створення центрів повернення, окрім своєї основної функції зі сприяння репатріації, слугуватиме також культурним і громадським осередком для українців, які проживають у Чехії.
Олексій Чернишов на початку січня зазначив, що громадяни України, які повертаються з-за кордону, у більшості випадків зможуть уникнути мобілізації, що зробить процес повернення менш складним.
Крім того, Україна, за словами віцепрем'єра, готова прийняти громадян, які працюють за кордоном, зокрема в оборонній промисловості, щоб компенсувати дефіцит кваліфікованих кадрів у країні.
За даними МВС Чехії, зараз у країні перебувають близько 390 тисяч українських біженців, які отримали тимчасовий захист. При цьому, як зазначив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, близько 60% з них планують залишитися в Чехії і після закінчення війни.
Нагадаємо, що Німеччина та Україна домовилися про створення мережі центрів допомоги українським біженцям під назвою "Хаб єдності" (Unity Hub). Перший центр відкриється в Берліні найближчим часом.