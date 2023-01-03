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У Чехії кандидати в президенти зізналися у вжитку канабісу і хочуть його легалізувати

Фото: у Чехії кандидати в президенти зізналися у вживанні канабісу і хочуть його легалізувати (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Двоє найпопулярніших кандидатів у президенти Чехії розповіли, що вживали марихуану та були б не проти її легалізації. Йдеться про колишнього військового Петра Павла та економістку Данушу Нерудову.

Про це, як повідомляє РБК-Україна за посиланням портал Blesk .

Як розповіла Нерудова, вона вперше спробувала марихуану ще у старших класах школи. А ось її опонент Павло заявив, що вживав наркотичну речовину нещодавно серед друзів.

При цьому обидва виступили за повну легалізацію речовини.

Підкреслимо, що у Чехії вживання марихуани для рекреаційного використання заборонено. Однак із 2010 року в країні декриміналізовано її особисте зберігання. А ось з 1 квітня 2013 року було легалізовано медичний канабіс.

Крім цього, Павло на президентських дебатах зізнався, що був позбавлений водійських на три місяці через те, що сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Уругваю Хосе Мухіка підписав закон про створення легального регульованого ринку марихуани. У прес-службі уругвайського лідера повідомили, що документ підписано і тим самим набрав чинності увечері 23 грудня 2013 р.

А ось Верховна рада України ухвалила законопроект щодо посилення відповідальності для військових за вживання наркотиків та алкоголю. За новими правилами військових перевірятимуть на алкоголь та наркотики в будь-який час і в будь-якому місці.

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