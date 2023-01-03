У Чехії кандидати в президенти зізналися у вжитку канабісу і хочуть його легалізувати

Як розповіла Нерудова, вона вперше спробувала марихуану ще у старших класах школи. А ось її опонент Павло заявив, що вживав наркотичну речовину нещодавно серед друзів.

При цьому обидва виступили за повну легалізацію речовини.

Підкреслимо, що у Чехії вживання марихуани для рекреаційного використання заборонено. Однак із 2010 року в країні декриміналізовано її особисте зберігання. А ось з 1 квітня 2013 року було легалізовано медичний канабіс.

Крім цього, Павло на президентських дебатах зізнався, що був позбавлений водійських на три місяці через те, що сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.