У Чехії кандидати в президенти зізналися у вжитку канабісу і хочуть його легалізувати
Двоє найпопулярніших кандидатів у президенти Чехії розповіли, що вживали марихуану та були б не проти її легалізації. Йдеться про колишнього військового Петра Павла та економістку Данушу Нерудову.
Про це, як повідомляє РБК-Україна за посиланням портал Blesk .
Як розповіла Нерудова, вона вперше спробувала марихуану ще у старших класах школи. А ось її опонент Павло заявив, що вживав наркотичну речовину нещодавно серед друзів.
При цьому обидва виступили за повну легалізацію речовини.
Підкреслимо, що у Чехії вживання марихуани для рекреаційного використання заборонено. Однак із 2010 року в країні декриміналізовано її особисте зберігання. А ось з 1 квітня 2013 року було легалізовано медичний канабіс.
Крім цього, Павло на президентських дебатах зізнався, що був позбавлений водійських на три місяці через те, що сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння.
Раніше РБК-Україна писало, що президент Уругваю Хосе Мухіка підписав закон про створення легального регульованого ринку марихуани. У прес-службі уругвайського лідера повідомили, що документ підписано і тим самим набрав чинності увечері 23 грудня 2013 р.
А ось Верховна рада України ухвалила законопроект щодо посилення відповідальності для військових за вживання наркотиків та алкоголю. За новими правилами військових перевірятимуть на алкоголь та наркотики в будь-який час і в будь-якому місці.