В Чехии кандидаты в президенты признались в употреблении каннабиса и хотят его легализовать

Двое самых популярных кандидатов в президенты Чехии рассказали, что употребляли марихуану и были бы не против ее легализации. Речь идет о бывшем военном Петере Павеле и экономистке Дануше Нерудовой.

Об этом, как сообщает РБК-Украина по ссылке портал Blesk .

Как рассказала Нерудова, она впервые попробовала марихуану еще в старших классах школы. А вот ее оппонент Павел заявил, что употреблял наркотическое вещество недавно в кругу друзей.

При этом они оба выступили за полную легализацию вещества.

Подчеркнем, что в Чехии употребление марихуаны для рекреационного использования запрещено. Однако с 2010 года в стране декриминализировано ее личное хранение. А вот с 1 апреля 2013 года был легализован медицинский каннабис.

Кроме этого, Павел на президентских дебатах признался, что был лишен водительских на три месяца за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.