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Чехия запретила поездки в Россию, Тунис и ряд других стран из-за мутаций коронавируса

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Прага, Вторник 29 июня 2021 22:25
Чехия запретила поездки в Россию, Тунис и ряд других стран из-за мутаций коронавируса Фото: Чехия запрещает поездки в Россию, Тунис и еще ряд стран (freepik)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Минздрав Чехии запретил гражданам страны посещать Россию, Тунис и еще несколько государств из-за распространения в них нового штамма коронавируса. Въезжающие из них должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест и отбыть 14 дневный карантин.

Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на распоряжение министерства здравоохранения.

По данным издания, к 30 июня в списке находились 14 стран, включая Индию, несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июня в этот список будут добавлены:

  • Россия;
  • Парагвай;
  • Намибия.

Тунис в запретный список войдет с 5 июля.

Ограничительная мера будет действовать до 31 июля. Запрет вводится для предотвращения дальнейших случаев завоза в страну мутаций коронавируса и их распространения.

Приезжающие в Чехию из этих стран должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, а затем сдать еще два теста по прибытии. Кроме того, путешественникам придется отбыть 14-дневный карантин и носить медицинские маски.

Издание отмечает, что на внеочередном заседании правительства 1 июля будет решаться вопрос о внесении Египта в список стран с высоким риском заражения новыми штаммами коронавируса

Напомним, в Чехии 29 июня выявили первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса.

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