Чехия запретила поездки в Россию, Тунис и ряд других стран из-за мутаций коронавируса
Минздрав Чехии запретил гражданам страны посещать Россию, Тунис и еще несколько государств из-за распространения в них нового штамма коронавируса. Въезжающие из них должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест и отбыть 14 дневный карантин.
Об этом сообщает чешское издание Novinky со ссылкой на распоряжение министерства здравоохранения.
По данным издания, к 30 июня в списке находились 14 стран, включая Индию, несколько стран Африки и Южной Америки. С 1 июня в этот список будут добавлены:
- Россия;
- Парагвай;
- Намибия.
Тунис в запретный список войдет с 5 июля.
Ограничительная мера будет действовать до 31 июля. Запрет вводится для предотвращения дальнейших случаев завоза в страну мутаций коронавируса и их распространения.
Приезжающие в Чехию из этих стран должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, а затем сдать еще два теста по прибытии. Кроме того, путешественникам придется отбыть 14-дневный карантин и носить медицинские маски.
Издание отмечает, что на внеочередном заседании правительства 1 июля будет решаться вопрос о внесении Египта в список стран с высоким риском заражения новыми штаммами коронавируса
Напомним, в Чехии 29 июня выявили первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса.