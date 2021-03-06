Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

По предварительной установленной информации следователей, украинцы входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Саму же группу обнаружили полицейские в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

"Это высокопоставленные киберпреступники, которые использовали самые современные инструменты киберпреступности", - сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Отмечается, что Двое украинцев вероятно были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США. Им грозит до 20 лет лишения свободы.