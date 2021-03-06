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Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях

Новина українською → Прага, Суббота 06 марта 2021 14:42
Чехия выдала США двух украинцев, подозреваемых в киберпреступлениях Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

Об этом сообщает iRozhlas.

По предварительной установленной информации следователей, украинцы входили в организованную группу киберпреступников, действующих во многих странах. Саму же группу обнаружили полицейские в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США.

"Это высокопоставленные киберпреступники, которые использовали самые современные инструменты киберпреступности", - сообщил пресс-секретарь Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

Отмечается, что Двое украинцев вероятно были задержаны полицией Чехии в феврале прошлого года. В настоящее время оба находятся в США. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Киеве транснациональную хакерскую группу, которая совершала кибератаки на европейские и американские компании. Спецоперацию по задержанию злоумышленников проводили в сотрудничестве со спецслужбами США и Франции.

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