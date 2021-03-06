Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах

На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України. Їх підозрюють у кіберзлочинності і відмиванні грошей.

За попередньою-встановленою інформацією слідчих, українці входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Саму ж групу виявили поліцейські у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

"Це високопоставлені кіберзлочинці, які використовували найсучасніші інструменти кіберзлочинності", - повідомив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Зазначається, що Двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. В цей час обидва знаходяться в США. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.