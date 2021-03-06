ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах

Новость на русском → Прага, Субота 06 березня 2021 14:42
Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України. Їх підозрюють у кіберзлочинності і відмиванні грошей.

Про це повідомляє iRozhlas.

За попередньою-встановленою інформацією слідчих, українці входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах. Саму ж групу виявили поліцейські у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США.

"Це високопоставлені кіберзлочинці, які використовували найсучасніші інструменти кіберзлочинності", - повідомив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Зазначається, що Двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. В цей час обидва знаходяться в США. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили у Києві транснаціональну хакерську групу, яка вчиняла кібератаки на європейські та американські компанії. Спецоперацію по затриманню хакерів проводили у співробітництві зі спецслужбами США та Франції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі кібератака
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"