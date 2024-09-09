ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Прага, Понеділок 09 вересня 2024 16:25
UA EN RU
Чехія – Україна: прогноз на матч Ліги націй Фото: Роман Яремчук ще не забивав у новому сезоні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Збірна України протистоятиме національній команді Чехії в другому турі четвертого сезону Ліги націй.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Чехія – Україна відбудеться 10 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Еден". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Австрійська контора Bwin фаворитом протистояння назвала господарів. На перемогу команди Івана Гашека приймають ставки з коефіцієнтом 2,25. Натомість ймовірний успіх "синьо-жовтих" оцінили балом 3,10. Нічия стала найменш вірогідним підсумком – кеф 3,40.

Сміливою ідею буде закластися на перемогу збірної України за підсумками обох таймів із коефіцієнтом 10,50. Натомість мінімальна перемога підопічних Сергія Реброва на виїзді збільшить виграш у 10 разів.

Вітчизняні фахівці з Favbet підготували ще більш неприємні для "синьо-жовтих" цифри. Кеф на перемогу головної команди склав 3,30. Тим часом на перемогу чеського "Локомотива" можна закластися з балом 2,30. На нічию заклали ідентичний коефіцієнт 3,40.

Персональні фанати Романа Яремчука звернуть увагу на ставку на мінімум дубль свого улюбленця з перспективним кефом 19,00. Варіант із автоголом однієї зі збірних дозволить отримати вдев'ятеро більше за початкову ставку.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України зі збірною Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Ліга націй Букмекер
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ