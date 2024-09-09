ua en ru
Пн, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чехія – Україна: де дивитися матч Ліги націй

Прага, Понеділок 09 вересня 2024 11:25
UA EN RU
Чехія – Україна: де дивитися матч Ліги націй Фото: Андрій Ярмоленко та компанія спробують набрати перші очки в Празі (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України зустрінеться зі збірною Чехії у другому турі Ліги націй 2024/25.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Чехія – Україна відбудеться 10 вересня в Празі. Поєдинок прийме стадіон "Еден". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45.

Регіональні телеканали "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Житомир" тощо) покажуть матч збірної України наживо в цифровому мовленні T2. Трансляція також буде доступна клієнтам кабельного ТБ. Сервіс MEGOGO залишається ексклюзивним транслятором поєдинку в мережі.

О 20:30 там розпочнеться передматчева студія. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти команди Івана Гашека буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Оптимальна" та "Спорт".

Українська збірна вдруге перетнеться з національною командою Чехії в Лізі націй. Перше побачення колективів припало на дебютний сезон турніру. Тоді Україна під керівництвом Андрія Шевченка здобула дві перемоги (2:1, 1:0).

Україна в Лізі націй 2024/25

Національна команда змагається в групі B1 турніру. "Синьо-жовті" беруть участь в двоколовому турнірі зі збірними Албанії, Чехії та Грузії.

Путівку в Дивізіон A Ліги націй автоматично отримає переможець квартету. Тим часом невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Друге-третє підсумкові місця теж будуть важливими. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі в плей-офф, а третім – врятуватися від вильоту.

Збірна України вимушена грати домашні матчі за межами батьківщини через війну. Домівками для команди Реброва ще стануть Познань і Вроцлав. "Синьо-жовті" програли Албанії домашній матч у Празі (1:2).

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України зі збірною Чехії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Megogo Збірна України Первый национальный (НТКУ) Ліга націй
NEWS
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
У КМВА розповіли про наслідки нічної атаки на Київ
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ