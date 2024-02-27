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Чехія та Польща не розглядають можливості відправлення військ в Україну

Чехія, Вівторок 27 лютого 2024 13:07
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Чехія та Польща не розглядають можливості відправлення військ в Україну Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Чехія та Польща не розглядають можливість відправлення військ до України. Прем'єр-міністри двох країн заявили про це після зустрічі в Парижі, де обговорювалося це питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон порушив питання щодо можливості відправлення європейських країн військ в Україну, заявивши, що "ніщо не повинно бути виключено".

Відповідаючи на запитання заяви Макрона, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його польський колега Дональд Туск прес-конференції у Празі заявили, що цей варіант не розглядається їхніми урядами.

"Я переконаний, що ми повинні розвивати ті шляхи підтримки, якими ми пішли після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи чи шляхи", - заявив Фіала, зазначивши, що наразі основна увага приділяється військовій допомозі, а також гуманітарній та економічній підтримці.

Туск додав: "Польща не планує відправляти свої війська на територію України. Я думаю, що нам не слід сьогодні спекулювати, чи виникнуть обставини, які можуть змінити цю позицію".

Представник Білого дому повідомив Reuters 26 лютого, що США не мають планів відправляти війська для бойових дій в Україні, і що НАТО також не має планів відправляти війська для бойових дій в Україні.

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Нагадаємо, зустріч у Парижі відбулася 26 лютого з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Президенти, глави урядів та міністри 28 країн обговорили подальшу підтримку України.

Після зустрічі Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

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