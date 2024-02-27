Чехия и Польша не рассматривают возможности отправки войск в Украину

Чехия и Польша не рассматривают возможность отправки войск в Украину. Премьер-министры двух стран заявили об этом после встречи в Париже, на которой обсуждался этот вопрос.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон поднял вопрос о возможности отправки европейских стран войск в Украину, заявив, что "ничто не должно быть исключено".

Отвечая на вопрос заявлении Макрона, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск пресс-конференции в Праге заявили, что этот вариант не рассматривается их правительствами.

"Я убежден, что мы должны развивать те пути поддержки, по которым мы пошли после российской агрессии. Я считаю, что нам не нужно открывать какие-то другие методы или пути", - заявил Фиала, отметив, что в настоящее время основное внимание уделяется военной помощи, а также гуманитарной и экономической поддержке.

Туск добавил: "Польша не планирует отправлять свои войска на территорию Украины. Я думаю, что нам не следует сегодня спекулировать, возникнут ли обстоятельства, которые могут изменить эту позицию".

Представитель Белого дома сообщил Reuters 26 февраля, что у США нет планов отправлять войска для боевых действий на Украине, и что у НАТО также нет планов отправлять войска для боевых действий на Украине.

Идея отправки солдат НАТО в Украину

Напомним, встреча в Париже прошла 26 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Президенты, главы правительств и министры 28 стран обсудили дальнейшую поддержку Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.