Чехия не может сразу отказаться от энергоносителей РФ, но сделает все возможное, - Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна не может сразу отказаться от российских энергоносителей. По его словам, зависимость от газа из России составляет более 90%.

"Это будет непросто, ведь одни государства больше зависят от российского газа и нефти, чем другие, для которых отрезать себя (от поставок из России - ред.) не проблема. Для Чехии это было бы фактически невозможно или крайне сложно в данный момент", - сказал Фиала, отвечая на вопрос о европейском единстве по введению эмбарго российские энергоносители, которые путинский режим использует для финансирования войны в Украине.

По его словам, зависимость Чехии от российского газа составляет более 90%. Премьер заверил, что правительство страны сделает все возможное, чтобы избавиться от нее как можно быстрее.