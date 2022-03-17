Чехия приняла уже 270 000 украинцев, но не может больше, - премьер

Премьер-министр Чехии Петер Фиала заявил, что страна уже не может принимать новых беженцев из охваченной войной Украины. Чехия уже приняла к себе примерно 270 тысяч украинских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NU .

"Мы должны понимать, что достигаем предела того, что мы можем принять без особых проблем", - сказал Фиала.

Недавно чешский парламент принял закон об оказании нуждающимся беженцам помощи в размере 200 евро в месяц. Кроме того, чешские власти предоставляют по 120 евро на каждого беженца в месяц тем, кто принял к себе украинцев.