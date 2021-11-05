Чехия может подписать декларацию о европерспективе Украины, - посол

Чехия может подписать декларацию о европейской перспективе Украины. Скорее всего, к этому будет готово новое правительство этой страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявлении посла Чехии Радека Матулы на форуме Re:Open Zakarpattia.
По его словам, Чехия поддерживает углубление отношения с Украиной и ее европейский выбор.
"Я думаю, что у нас на следующей неделе будет новое правительство… Будет готово подписать меморандум о европейских стремлениях Украины. Я говорю о таком же документе, который был подписан между Украиной и странами Балтии, Польшей и Словакией", - добавил посол.
Напомним, ранее сообщалось, что Словакия подписала декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский союз.
Это была пятая страна, которая подписала декларацию. Президент Владимир Зеленский говорил, что в ближайшее время еще две страны ее подпишут.