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Чехія планує навчати близько 4 тисяч українських військових у 2023 році

Фото: Чехія планує навчати близько 4 тисяч українських військових у 2023 році (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Чехія планує 2023 року навчити до чотирьох тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова сказала, що навчання проводитимуться у п'ять чотиритижневих циклів, у кожному з яких візьмуть участь до 800 військовослужбовців", - ідеться у повідомленні.

Вона додала, що це коштуватиме Чехії близько 41,6 мільйонів доларів.

Зазначено, що Чеська Республіка рішуче підтримує Україну після нападу Росії в лютому цього року і постачає їй легке та важке озброєння та боєприпаси.

Повідомляється, що програму навчання буде запущено з першою групою військовослужбовців цього року і, зрештою, буде об'єднано із запланованою програмою навчання Європейського Союзу для України.

На зустрічі в Люксембурзі в понеділок міністри ЄС домовилися про створення місії з навчання близько 15 000 українських військовослужбовців та виділення додаткових 500 мільйонів євро на постачання зброї до Києва.

"Україна виявила інтерес до навчання здебільшого механізованих батальйонів, а також медиків, інженерних та хімічних військ", - сказала Чорнохова.

Чеська Республіка також направить 55 військовослужбовців як інструкторів або членів командних структур запланованої навчальної місії ЄС до інших держав-членів ЄС.

Повідомляється, що обидві частини плану вимагають схвалення парламенту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Чехії ухвалили резолюцію, в якій російський режим визнано терористичним. Таке рішення було прийнято Палатою депутатів Чехії (нижня палата парламенту).

Також раніше ми писали, що у Чехії громадяни організували збір коштів, які планують витратити на мобільні зенітні кулеметні установки для ЗСУ.

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Чехія