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Чехия передала Украине партию ударных вертолетов, - WSJ

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Прага, Среда 25 мая 2022 03:49
Чехия передала Украине партию ударных вертолетов, - WSJ Чешский Ми-24 (Фото: wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Правительство Чехии предоставило Украине некоторое количество ударных вертолетов советского производства типа Ми-24, точное количество держится в секрете. Поставка этих машин прошла в "минувшие недели".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным справочника The Military Balance за 2021 год, Чехия располагала всего 7 вертолетами Ми-24Д. Чехия готова передать Украине гораздо больше вертолетов советского или российского производства. В распоряжении чешских вооруженных сил также 16 вертолетов Ми-171Ш, 10 вертолетов Ми-35П, пять Ми-17 и четыре Ми-8. Но Прага хочет, чтобы США ускорило поставку обещанных вертолетов типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

Напомним, что Зеленский рассказал о летчиках, которые летали на "Азовсталь". Украинские пилоты, которые, рискуя жизнью, доставляли на завод Азовсталь в Мариуполе еду и воду и забирали раненых.

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