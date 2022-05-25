Чехія передала Україні партію ударних вертольотів, - WSJ

Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24, точна кількість тримається в секреті. Поставка цих машин пройшла в "минулі тижні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала у своєму розпорядженні всього 7 вертольотів Мі-24д. Чехія готова передати Україні набагато більше вертольотів радянського або російського виробництва. У розпорядженні Чеських Збройних сил також 16 вертольотів Мі-171Ш, 10 вертольотів Мі-35п, п'ять Мі-17 і чотири Мі-8. Але Прага хоче, щоб США прискорило поставку обіцяних вертольотів типу UH-1Y Venom і AH-1Z Viper.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про льотчиків, які літали на "Азовсталь". Українські пілоти, які, ризикуючи життям, доставляли на завод Азовсталь в Маріуполі їжу і воду і забирали поранених.

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