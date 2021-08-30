Чехия начала военные учения с участием стран НАТО

Сегодня, 30 августа в Чехии начались международные военные учения Ample Strike-2021. Тренировки состоятся при участии стран НАТО.

По информации ведомства, учения продлятся до 19 сентября 2021 года.

Известно, что в тренировках примут участие страны Североатлантического альянса, а именно - Франция, Венгрия, Германия, Нидерланды, Польша, США, Словакия и Великобритания.

В частности, к военным учениям привлечены 700 военнослужащих, из которых около 200 - являются военными стран НАТО.

Как отмечают в ведомстве, целью Ample Strike-2021 является отработка задач непосредственной поддержки с воздуха, а также проверка способности Чехии оказывать поддержку иностранным войскам.

Кроме чешской авиации s-39 Gripen и L-159 Alca, будут привлечены немецкие самолеты Learjet и PC-9, венгерские JAS-39 и голландские L-39C, США объявили об участии истребителей F-15.