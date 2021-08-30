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Чехія розпочала військові навчання за участі країн НАТО

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Чехія, Понеділок 30 серпня 2021 15:04
Чехія розпочала військові навчання за участі країн НАТО Фото: Чехія розпочала військові навчання за участі країн НАТО (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 серпня в Чехії розпочалися міжнародні військові навчання Ample Strike-2021. Тренування відбудуться за участі країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Чеської Республіки.

За інформацією відомства, навчання триватимуть до 19 вересня 2021 року.

Відомо, що в тренуваннях візьмуть участь країни Північноатлантичного альянсу, а саме - Франція, Угорщина, Німеччина, Нідерланди, Польща, США, Словаччина та Великобританія.

Зокрема, до військових навчань залучені 700 військовослужбовців, з яких близько 200 - є солдатами країн НАТО.

Як зазначають у відомстві, метою Ample Strike-2021 є відпрацювання завдань безпосередньої підтримки з повітря, а також перевірка здатності Чехії надавати підтримку іноземним військам.

Крім чеської авіації s-39 Gripen і L-159 Alca, будуть залучені німецькі літаки Learjet і PC-9, угорські JAS-39 і голландські L-39C, США оголосили про участь винищувачів F-15.

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