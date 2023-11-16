Чехія про можливу відповідь Росії на заморожування активів: не буде проблемою

Він розповів, що заморожування російських державних активів відбулося внаслідок санкцій проти підприємства "Госзагрансобственность", яку контролює адміністрація президента РФ. Головна функція компанії - обслуговування закордонної нерухомості.

"Йдеться про 70 об'єктів нерухомості, які належать цій російській компанії. В основному це будинки, розташовані в Празі, Середньочеському краї або Карлових Варах", - уточнив Ліпавський.

Міністр також відреагував на погрози Росії застосувати заходи у відповідь на санкції Чехії.

"Ми зробили крок, який повністю відповідає чеському законодавству. Чехія не веде наступальної війни проти будь-кого, тому я не знаю, з якою підставою російська сторона має робити подібні кроки", - зазначив Ліпавський.

За його словами, навіть заморожування чеських активів у Росії "не буде серйозною проблемою".

"Безперечно немає нічого такого, що змусило б нас нервувати", - додав дипломат.

Санкції Чехії проти Росії

Нагадаємо, вчора, 15 листопада, стало відомо, що Чехія схвалила заморожування російської державної власності в країні.

Ліпавський зазначав, що таким чином комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується.