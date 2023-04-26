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Чехія хоче посилити оборонну співпрацю зі США для підвищення безпеки країни

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Чехія, Середа 26 квітня 2023 16:56
Чехія хоче посилити оборонну співпрацю зі США для підвищення безпеки країни Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 26 квітня, Чехія затвердила угоду зі США про співпрацю у галузі оборони. Воно покликане полегшити можливе перебування американських солдатів у Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Чехії, про яке пише České noviny.

Тепер документ має бути схвалено обома палатами парламенту і підписано президентом навіть після того, як його підписали міністри оборони обох країн.

Контракт має встановити умови можливої співпраці з американськими збройними силами на території Чехії.

У ньому не розглядається конкретне перебування американських солдатів чи можливе створення американської бази біля Чехії.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, угода має важливе значення з точки зору безпеки та стратегії за нинішніх смутних часів, а також підвищує безпеку країни та громадян Чехії.

Нагадаємо, що у середу, 26 квітня, Чехія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

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