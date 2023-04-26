Чехія хоче посилити оборонну співпрацю зі США для підвищення безпеки країни

У середу, 26 квітня, Чехія затвердила угоду зі США про співпрацю у галузі оборони. Воно покликане полегшити можливе перебування американських солдатів у Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Чехії, про яке пише České noviny.

Тепер документ має бути схвалено обома палатами парламенту і підписано президентом навіть після того, як його підписали міністри оборони обох країн.

Контракт має встановити умови можливої співпраці з американськими збройними силами на території Чехії.

У ньому не розглядається конкретне перебування американських солдатів чи можливе створення американської бази біля Чехії.

За словами прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали, угода має важливе значення з точки зору безпеки та стратегії за нинішніх смутних часів, а також підвищує безпеку країни та громадян Чехії.