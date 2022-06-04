Чехия готова признать Россию страной-террористом, - вице-спикер Рады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-спикера Верховной рады Елены Кондратюк для "Радио Свобода".

Сообщается, что накануне в Чехии она встречалась с представителями местного парламента. По ее словам, Чехия одной их первых стран в мире осудила российское вторжение и приняла резолюцию с признанием военных преступлений геноцидом в отношении Украины.

"Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании Российской Федерации страной-террористом. Это очень важно", - подчеркнула Кондратюк.