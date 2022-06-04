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Чехия готова признать Россию страной-террористом, - вице-спикер Рады

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Киев, Суббота 04 июня 2022 17:54
Чехия готова признать Россию страной-террористом, - вице-спикер Рады Фото: вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Чехия готова на уровне обеих палат своего парламента принять резолюцию с признанием Российской Федерации страной-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-спикера Верховной рады Елены Кондратюк для "Радио Свобода".

Сообщается, что накануне в Чехии она встречалась с представителями местного парламента. По ее словам, Чехия одной их первых стран в мире осудила российское вторжение и приняла резолюцию с признанием военных преступлений геноцидом в отношении Украины.

"Сейчас мы также говорили о том, что Чехия готова принять на уровне двух палат своего парламента также резолюцию о признании Российской Федерации страной-террористом. Это очень важно", - подчеркнула Кондратюк.

Напомним, ранее Верховная рада официально обратилась в Конгресс США с просьбой признать Россию страной-террористом.

Отметим, признание конкретной страны террористом или спонсором терроризма, как правило, влечет за собой наложение жестких санкций и ограничение в торговле.

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