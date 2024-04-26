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Чехія досі купує російську нафту, але готова її позбутися з 2025 року

Чехія, П'ятниця 26 квітня 2024 19:49
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Чехія досі купує російську нафту, але готова її позбутися з 2025 року Архівне фото: Чехія досі купує російську нафту (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чехія закуповує у Росії значні обсяги нафти, проте вже з 2025 року планує повністю відмовитися від неї.

Про це заявило Статистичне управління Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz.

Європа ввела низку санкцій проти Росії у відповідь на її військове вторгнення в Україну в лютому 2022 року, які також стосуються імпорту російської нафти.

Однак для Чехії, Словаччини та Угорщини запровадили виняток і це дозволило продовжувати отримувати нафту трубопроводом "Дружба".

Видання зазначає, що Чехія повною мірою скористалася цією можливістю минулого року, коли частка російської нафти в загальному імпорті становила приблизно 58%. В абсолютному вираженні це становить 4,3 мільйона тонн із загального обсягу імпорту нафти 7,4 мільйона тонн.

"Порівняно з 2022 роком частка російської нафти парадоксальним чином зросла на два процентні пункти", - написали журналісти.

Чехія зможе відмовитись від російської нафти

Власник чеської частини трубопроводу "Дружба" генеральний директор Mero Ярослав Пантучек сказав, що наступного року ситуація зміниться. Це відбудеться завдяки збільшенню потужності італійського трубопроводу TAL, за яким слідує німецький трубопровід IKL, що веде до Чехії.

Розширення потужності цього нафтопроводу має принести Чехії приблизно чотири мільйони тонн додаткової нафти на рік із 2025 року. Завдяки цьому вона змогла б остаточно позбутися залежності від російської нафти, яка постачається через "Дружбу".

"Збільшені поставки повністю покриють усе внутрішнє споживання, яке становить приблизно 7,1 мільйона тонн нафти на рік. Нам більше не знадобиться російська нафта", - заявив Пантучек.

Санкції проти нафтової промисловості Росії

Країни Заходу ввели масштабні санкції щодо нафтової промисловості Росії, проте Кремль продовжує постачати нафту в обхід обмежень.

Сьогодні Reuters писало, що підсанкційне судно "Совкомфлоту" злило мазут у порту на заході Індії. Країна знову почала приймати танкери РФ після короткочасної перерви.

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