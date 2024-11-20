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Чехія допомогла Україні, Чорногорія сенсаційно розбила Туреччину: що трапилося в Лізі націй

Середа 20 листопада 2024 10:16
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Чехія допомогла Україні, Чорногорія сенсаційно розбила Туреччину: що трапилося в Лізі націй Фото: Хвіча Кварацхелія так і не розвернувся в Оломоуці (facebook.com/narodak)
Автор: Антон Федорців

Фінальний тур нинішнього сезону Ліги націй завершився дев'ятьма матчами вівторка. Перемоги відсвяткували національні команди України, Уельсу, Чехії, Чорногорії, Словаччини та Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Чехія допомогла Україні, Чорногорія сенсаційно розбила Туреччину: що трапилося в Лізі націй

Миром у Зеніці розійшлися Боснія і збірна Нідерландів. "Ораньє" відкрили рахунок після екватору першої половини – Броббі головою замкнув навіс Ланга. Згодом форвард забив другий м'яч, але суддівська бригада гол не зарахувала через офсайд. Відігралися балканці в середині другої 45-хвилинки. Це Деміровіч найкраще зорієнтувався після реакції Флеккена на потужний удар Джеко з лінії штрафного. Більше команди не забивали.

Збірна Угорщини могла забити німцям ще в першому таймі. Однак, ні Шафер, ні Надь до перерви не змогли переграти Нюбеля. Зате Брайндт на старті другої половини відправив м'яч у ворота угорців. Щоправда, з офсайду. Натомість Гаверц влучив у стійку. Відкрила рахунок Бундестім на 76-й хвилині, коли Нмеча зіграв на добиванні після стандарту. Відігралася Угорщина в доданий час – Собослай реалізував пенальті в стилі Панєнки.

Чехи шокували збірну Грузії швидким голом – після флангової атаки Шульц забив із меж штрафного. У середині першої половини "Локомотив" подвоїв перевагу. Це Гложек прошив стінку прямим ударом зі штрафного. Кавказці пішли вперед великими силами, щоб зберегти бодай друге місце в групі від зазіхань збірної України. Перед перервою Кварацхелія влучив у стійку. На 60-й хвилині Мікаутадзе класно пробив у дотик після прострілу Какабадзе. Емоційна кінцівка завершилася без голів.

Чорногорія повела в рахунку на 29-й хвилині протистояння з турками. Нікола Крстовіч утік після закидання з флангу й пробив повз голкіпера. Команда Вінченцо Монтелли швидко відігралися зусиллями Їлдіза, який технічно поклав у кут із входу в штрафний. Та далі супергероєм господарів став той же Крстовіч. Перед перервою він несподівано для Гюнока пробив під поперечину, а в середині другого тайму головою класно замкнув навіс Гашевіча з лівого флангу.

До слова, напередодні збірна України переграла Албанію з голами Зінченка та Яремчука.

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