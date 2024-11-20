Чехия помогла Украине, Черногория сенсационно разбила Турцию: что произошло в Лиге наций

Миром в Зенице разошлись Босния и сборная Нидерландов. "Оранье" открыли счет после экватора первой половины – Бробби головой замкнул навес Ланга. Впоследствии форвард забил второй мяч, но судейская бригада гол не засчитала из-за офсайда. Отыгрались балканцы в середине второй 45-минутки. Это Демирович лучше всех сориентировался после реакции Флеккена на мощный удар Джеко с линии штрафной. Больше команды не забивали.

Сборная Венгрии могла забить немцам еще в первом тайме. Однако ни Шафер, ни Надь до перерыва не смогли переиграть Нюбеля. Зато Брайндт на старте второй половины отправил мяч в ворота венгров. Правда, из офсайда. В свою очередь Хаверц попал в штангу. Открыла счет Бундестим на 76-й минуте, когда Нмечта сыграл на добивании после стандарта. Отыгралась Венгрия в добавленное время – Собослай реализовал пенальти в стиле Паненки.

Чехи шокировали сборную Грузии быстрым голом – после фланговой атаки Шульц забил из пределов штрафной. В середине первой половины "Локомотив" удвоил преимущество. Это Гложек прошил стенку прямым ударом со штрафного. Кавказцы пошли вперед большими силами, чтобы сохранить хотя бы второе место в группе от посягательств сборной Украины. Перед перерывом Кварацхелия попал в штангу. На 60-й минуте Микаутадзе классно пробил в касание после прострела Какабадзе. Эмоциональная концовка завершилась без голов.

Черногория повела в счете на 29-й минуте противостояние с турками. Никола Крстович убежал после заброса с фланга и пробил мимо голкипера. Команда Винченцо Монтеллы быстро отыгралась усилиями Йилдиза, который технично уложил в угол со входа в штрафную. Но дальше супергероем хозяев стал тот же Крстович. Перед перерывом он неожиданно для Гюнока пробил под перекладину, а в середине второго тайма головой классно замкнул навес Гашевича с левого фланга.