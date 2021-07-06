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В Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв, есть пострадавшие

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Ловосице, Вторник 06 июля 2021 14:15
В Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв, есть пострадавшие Фото: в Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв (twitter.com/HzsUlk)
Автор: РБК-Украина

В Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.

Инцидент произошел на территории завода, который принадлежит компании Preol и находится в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе страны.

На месте инцидента работают сотрудники противопожарных и спасательных служб, и уточняется, что выбросов ядовитых веществ в воздух не произошло.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы и доставлен вертолетом спасательных служб в медучреждение.

Утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.

Перед взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана.

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