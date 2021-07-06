В Чехии на заводе по производству биотоплива произошел взрыв, есть пострадавшие
В Чехии произошел взрыв на заводе по производству биотоплива. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ČTK.
Инцидент произошел на территории завода, который принадлежит компании Preol и находится в городе Ловосице в Устецком крае на северо-западе страны.
На месте инцидента работают сотрудники противопожарных и спасательных служб, и уточняется, что выбросов ядовитых веществ в воздух не произошло.
Один из пострадавших получил тяжелые травмы и доставлен вертолетом спасательных служб в медучреждение.
Утечки опасных веществ не произошло и никакой опасности для местных жителей нет.
Перед взрывом работники завода пытались разобраться с воспламенением проводки. После этого произошел взрыв гексана.