У Чехії на заводі з виробництва біопалива стався вибух, є постраждалі

У Чехії стався вибух на заводі з виробництва біопалива. В результаті події постраждали чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ČTK.

Інцидент стався на території заводу, який належить компанії Preol і знаходиться в місті Ловосіце в Устецькому краї на північному заході країни.

На місці інциденту працюють співробітники протипожежних і рятувальних служб, і уточнюється, що викидів отруйних речовин в повітря не відбулося.

Один з постраждалих отримав важкі травми і доставлений вертольотом рятувальних служб в медустанову.

Витоку небезпечних речовин не сталося і ніякої небезпеки для місцевих жителів немає.

Перед вибухом працівники заводу намагалися розібратися із займанням проводки. Після цього стався вибух гексану.