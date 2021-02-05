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В Чехии вступили в силу новые правила въезда для иностранцев

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 5 февраля, вступили в силу новые эпидемиологические требования для всех въезжающих на территорию Чехии. Они заключаются в новом порядке предоставления тестов на COVID-19 и в прохождении самоизоляции.

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Об этом сообщает Vinegret.cz.

Как сообщается, с сегодняшнего дня правительство Чехии расширило так называемый "светофор" для путешествий и добавило "темно-красную зону", в которую попадают страны с очень высоким риском заражения коронавирусом. В этом списке есть и Украина.

Таким образом, иностранцам для въезда нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус и пройти пятидневный карантин. После выхода из самоизоляции также необходимо будет сдать еще один ПЦР-тест.

Напомним, ранее министр здравоохранения Чехии Ян Блатный заявил, что карантинные ограничения перестали работать в борьбе с коронавирусом. Несоблюдение действующих ограничений со стороны граждан усугубляет ситуацию и заставляет правительство постоянно их продлевать.

Кроме того, правительство Чехии приняло решение ужесточить карантин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

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