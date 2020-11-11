В Чехии военная разведка прогнозирует угрозу глобального конфликта

Военная разведка Чехии прогнозирует возможность глобального конфликта. Такой прогноз содержится в отчете о деятельности ведомства за 2019 год.

Об этом сообщает издание Lidové noviny.

Следует отметить, что газета трактует слова разведчиков о глобальном конфликте как угрозу третьей мировой войны.

"Рождается необычно сильный конфликт. Армейские шпионы предупреждают, что мир находится в первой фазе Третьей мировой войны", - пишет издание.

В самом же отчете аналитиков чешской военной разведки дословно указано о возможном глобальном конфликте.

"Возможен конфликт глобального характера, к которому сейчас движется мир, все еще находится на первом этапе своей подготовки. Формируются умы тех, кто сможет и хочет активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых можно было бы управлять им", - подчеркивают чешские разведчики.

Однако в ведомстве отмечают, что "еще не поздно повернуть вспять этот процесс".

"С помощью новейших технологий можно не только решить бессмысленный конфликт или резко усилить взаимное соперничество, но и решить ряд злободневных и растущих проблем, стоящих перед человеческим обществом", - отмечается в отчете.

Напомним, начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, вызванной пандемией COVID-19 коронакризис может привести к новой мировой войне. Это произойдет, если более мелкие конфликты выйдут из-под контроля.